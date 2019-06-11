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США требуют прекращения арестов крымских татар

США требуют прекращения арестов крымских татар
21:58 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: В США призывают Россию прекратить преследования крымских татар.

Посольство США в Украине призывает российские власти в оккупированном Крыму прекратить аресты крымских татар.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении посольства на Facebook.

В дипломатическом ведомстве отметили, что на этой неделе на оккупированном полуострове были арестованы еще восемь человек.

"Нарастающие преследования крымских татар российскими властями неприемлемы и должны прекратиться", - заявили в посольстве.

Напомним, после обысков в домах крымских татар в оккупированных Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах задержаны восемь человек.

ФСБ России заявила, что обыски касаются уголовного дела по ст. 205.5 (организация или участие в деятельности террористической организации) и касается религиозной организации "Хизб ут-Тахрир".

МИД осудил новые преследования Россией крымских татар

27 марта 2019 года российские оккупанты провели не менее 25 обысков в помещениях крымскотатарских активистов якобы по делу "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Арестовали не менее 20 человек и взяли под стражу до 15 мая.

Европейский Союз призвал Россию прекратить произвольные обыски в домах крымских татар и гарантирует соблюдение основополагающих прав на территории незаконно аннексированного полуострова.

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Украина, США, Крым, РФ, Крымские татары.
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