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Среда, 12.06.2019
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ЦИК зарегистрировала еще 13 международных наблюдателей на выборы в Раду

ЦИК зарегистрировала еще 13 международных наблюдателей на выборы в Раду
09:46 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Центральная избирательная комиссия сообщила. что по состоянию на 11 июня зарегистрировано 24 официальных международных наблюдателей.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины зарегистрировала еще 13 официальных международных наблюдателей во время внеочередных парламентских выборов, сообщила пресс-служба ведомства.

"Комиссия зарегистрировала 13 официальных наблюдателей от Национального демократического института международных отношений на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", - говорится сообщении.

Как отмечается, по состоянию на 11 июня всего зарегистрировано 24 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.

Внеочередные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля. Конституционный Суд во вторник, 11 июня, завершил рассмотрение дела о роспуске Верховной Рады на открытой части пленарного заседания.  Решение по делу будет опубликовано на официальном сайте суда.

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Регистрация, Международные наблюдатели, ЦИК Украины, Парламентские выборы в Украине 2019.
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