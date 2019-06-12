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Комиссар СЕ по правам человека планирует поездку в оккупированный Крым

Комиссар СЕ по правам человека планирует поездку в оккупированный Крым
11:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович заявила о планах посетить оккупированный Крым в ближайшее время.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович заявляет, что планирует посетить оккупированный Россией Крым. Об этом говорится в сообщении комиссара в Facebook.

"В связи с некоторыми заявлениями, которые распространяются в средствах массовой информации и сети по поводу моего визита в Крым, я хочу подчеркнуть, что я действительно планирую отправиться в Крым, но пока это еще необходимо подтвердить", - сказала Миятович.

По ее словам, "существует много вопросов, которые должны быть разъяснены для того, чтобы я могла выполнять правозащитную деятельность на полуострове".

Напомним, делегация Совета национальной безопасности и обороны Украины во главе с секретарем Александром Данилюком посетила зону проведения операции объединенных сил, в том числе передовые позиции в районе Авдеевки. Члены СНБО в рамках визита заслушали доклад командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сырского по общей ситуации.

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Дуня Миятович, Посещение, Оккупированный Крым, Комиссар СЕ по правам человека.
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