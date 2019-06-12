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У Зеленского заявили, что о высоких тарифах Зеленский шутил, но снизить не обещал

У Зеленского заявили, что о высоких тарифах Зеленский шутил, но снизить не обещал
14:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Представитель Украины в Кабинете Министров Андрей Герус заявил, что президент Владимир Зеленский нигде напрямую не обещал снижения тарифов.

Представитель Украины в Кабинете Министров Андрей Герус говорит, что Владимир Зеленский нигде напрямую не обещал снижения тарифов на коммунальные услуги для населения. Об этом он заявил в интервью BIHUS.info в программе "Он воно як".

"Зеленский напрямую нигде не обещал снижения тарифов, хотя понимает, что это является проблемой. Он говорил, что нам нужно увеличивать добычу газа, инвестировать, и когда мы прекратим импортировать газ и развивать экспорт, тогда стоимость газа упадет в Украине на 20-30% процентов, а может даже и больше. Но прямого обещания снизить тарифы не давалось, чтобы не выглядеть популистски", - сказал Герус.

Отвечая на вопрос, могут ли быть снижены тарифы на коммунальные услуги в этом году, представитель Президента отметил, что не может этого сказать, ибо не хочет давать популистских обещаний. Вероятно, по его словам, с 1 июля может состояться некоторое снижение тарифов на газ, поскольку "там есть привязка цены промышленности", "Нафтогаз" уже анонсировал снижение цены для промышленности с 1 июня, соответственно с 1 июля может быть некоторое снижение цены и для населения", - сказал Герус.

Он также отметил, что Зеленский в свое время "шутил о высоких тарифах", "шутил о Роттердам +", но прямых обещаний (снизить тарифы - прим.ред.) он действительно не давал. "Обычно люди даже в тех полуатаках хотят видеть то, что они хотят видеть. Но обещаний не было", - подчеркнул Герус.

Напомним, цена на природный газ для бытовых потребителей утверждена постановлением Кабинета Министров Украины от 19.10.2018 № 867 "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа" (с изменениями, внесенными согласно Постановлению КМУ). С 1 июня 2019 года действует новая цена на природный газ для бытовых потребителей в размере 8585,12 грн за 1 тыс. куб. метров с НДС. Минимальная цена газа для промышленных потребителей, не имеющих долгов и, которые покупают более 50 тыс. кубометров газа в месяц, составит в июне 6963,6 грн за тысячу кубов, включая НДС. В целом цены на газ для промышленности на 7,6-7,9% ниже майской.

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Владимир Зеленский, Андрей Герус, Снижение тарифов, Не обещал.
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