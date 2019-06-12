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Правительство уволило замминистра здравоохранения Стефанишину

Правительство уволило замминистра здравоохранения Стефанишину
16:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Правительство одобрило увольнение заместителя министра здравоохранения Украины по европейской интеграции Ольгу Стефанишину, она баллотируется в Раду.

Кабинет министров уволил заместителя министра здравоохранения Украины по европейской интеграции Ольгу Стефанишину.

"Уволили Стефанишину", - сказал вице-премьер-министр Павел Розенко после заседания правительства в среду.

Ранее Стефанишина заявила, что баллотируется в Верховную Раду от партии Святослава Вакарчука "Голос" под десятым номером в списке.

7 июня Стефанишина подала заявление об увольнении с должности замминистра здравоохранения.

Стефанишина работала в Минздраве Украины в должности заместителя министра по вопросам европейской интеграции с января 2018 года. Координировала такие направления работы как выполнение евроинтеграционных обязательств Украины в сфере здравоохранения, государственные закупки лекарств и медизделий, вакцинация и общественное здоровье.

Напомним, на съезде партии "Голос" Святослава Вакарчука объявили первую двадцатку избирательного списка, с которым политическая сила идет на внеочередные парламентские выборы. Также Вакарчук отметил, что в Верховную Раду под номером 30 будет баллотироваться известный шоумен Сергей Притула.

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Все по теме:

Кабмин, Увольнение, Ольга Стефанишина, Замминистра здравоохранения, парламентские выборы в Раду.
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