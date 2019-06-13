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Четверг, 13.06.2019
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Чалый сообщил, когда может состояться встреча Зеленского и Трампа

Чалый сообщил, когда может состояться встреча Зеленского и Трампа
09:59 Сегодня Телеграф Фото: www.president.gov.ua

Новости Украины: Первая встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом может состояться после парламентских выборов.

Визит Президента Украины Владимира Зеленского в США и его встреча с Дональдом Трампом возможна после досрочных парламентских выборов в Украине, которые должны состояться 21 июля. Так прокомментировал ситуацию в кулуарах "Украинских дней" в Конгрессе США посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый.

"Президент Украины получил приглашение президента США Дональда Трампа, которое имеет четкие сигналы. Мне очень нравится его содержание - о стратегическом партнерстве, о том, что президент США и Соединенные Штаты поддерживают Украину, и которое содержит приглашение посетить Белый дом", - отметил украинский дипломат.

Он уточнил, что речь идет о ближайших месяцах. "Мы надеемся, что речь идет о (периоде - прим. ред.) сразу после выборов. У нас сейчас проходит избирательный процесс, и после выборов, надеюсь, не затягивая, в августе - это зависит от графика Президента Украины, который очевидно имеет насыщенную программу - мы будем иметь такую важную встречу в Вашингтоне", - отметил дипломат.

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Вместе с тем он подчеркнул, что важна не только дата, но и содержание переговоров. "У нас есть о чем говорить, у нас есть что предложить Соединенным Штатам, у США есть что предложить нам", - подчеркнул Чалый.

Посол положительно оценил возможность встречи президентов. "Впрочем, все эти возможности наработаны годами, они не возникли прямо сегодня. В то же время, приход нового Президента Украины дает оптимистичные ожидания быстрого продвижения всех решений, которые строились очень долго в стратегическом партнерстве Украины и США", - подчеркнул посол.

Он отметил, что Посольство Украины в США работает вместе с МИД Украины и Администрацией Президента над подготовкой "именно содержательного визита в Соединенные Штаты".

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Встреча, Дональд Трамп, Валерий Чалый, Владимир Зеленский, Сроки.
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