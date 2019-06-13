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Баканов заявил, что его супруга оформляет украинское гражданство

Баканов заявил, что его супруга оформляет украинское гражданство
10:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: www.president.gov.ua

Новости Украины: Исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов заявил, что его супруга родилась в Украине и сейчас оформляет украиснское гражданство.

Исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил о проукраинской позиции своей семьи, отметив, что его супруга оформляет украинское гражданство.

Как отмечается в официальном заявлении Баканова, размещенном в фейсбуке СБУ, приняв решение идти в политику он осознавал, что и члены семья, и друзья "окажутся под общественным микроскопом".

"Моя спецпроверка не выявила никаких ограничений касательно назначения на должность заместителя председателя СБУ и не выявила препятствий предоставлению мне допуска к государственной тайне", - подчеркнул Баканов.

"Я женат, мы с женой имеем двух сыновей. Старший, Артур, после обучения в военном лицее им. И. Богуна закончил киевский вуз, он работает и живет отдельно. Младший - Степан, учится в школе. Оба украинцы. Моя жена, украинка, жила и училась в школе Кривого Рога. Поступила в вуз на территории России, при распаде СССР получила паспорт гражданки РФ. Замечу, тогда были времена кардинально других отношений между Украиной и Россией. Зато с 1998 г. она живет и работает в Украине с видом на жительство в нашей стране, находится в процессе оформления украинского гражданства", - сообщил Баканов.

По его словам, его супруга Оксана не посещала территорию Российской Федерации с 2013 года.

"Получение гражданства много лет было коррумпированной кормушкой для некоторых чиновников. Мы никогда не подключали к процессу "фирмы", посредников и не будем обращаться с такой просьбой к президенту. Мы делаем это так, как и тысячи простых людей, в чьей памяти телефона нет номера Президента. Оксана имеет устойчивую проукраинскую позицию", - заявил и.о. главы СБУ.

Напомним, временно исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов отметил, что главной задачей СБУ является выведение бизнеса из тени. Он также заверил, что СБУ "больше вообще никогда не будет оглядываться ни на какие фамилии", в борьбе с коррупцией будет действовать решительно и уверенно, но исключительно в рамках законодательства.

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Жена, Украинское гражданство, Иван Баканов, И.о главы СБУ.
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