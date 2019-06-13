Суд перенес рассмотрение апелляций на приговор Януковичу: когда заседание

Новости Украины: Киевский апелляционный суд продолжит 15 июля 2019 года рассмотрение апелляций на приговор Оболонского райсуда по делу относительно госизмены Виктора Януковича.

Киевский апелляционный суд отложил на 15 июля рассмотрение апелляций на приговор Оболонского райсуда по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича. Такое решение огласил председательствующий судья Юрий Трясун.

"Судебное заседание отложено на 15 июля на 11:00", - отметил трясун.

Он уточнил, что надо назначить запасного судью, который будет заменять одного из судей коллегии по этому делу в случае необходимости, но не будет судьей в составе коллегии. По словам Трясуна, этого запасного судью определят через автораспределение.

Он также отметил, что после 15 июля следующая дата заседания, согласованная в этом деле со сторонами - 22 июля на 11:00.

Как сообщалось, в январе Оболонский райсуд Киева признал экс-президента Украины Виктора Януковича виновным в государственной измене. Его приговорили к 13 годам лишения свободы.