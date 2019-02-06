Янукович о своем приговоре: Я бы хотел меньше говорить о себе

Новости Украины: Виктор Янукович считает, что приговор суда в отношении него не имеет «абсолютно ничего общего с законом».

Экс-президент Виктор Янукович считает, что приговор Оболонского районного суда города Киева в отношении него не имеет «абсолютно ничего общего с законом».

Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве.

«Я бы хотел меньше говорить о себе, но, поскольку эта тема сейчас актуальна и недавно суд прошел, я все же должен несколько слов на эту тему сказать. Приговор был, всем понятно, написан под диктовку власти. И то давление, которое оказывалось на суд, оно было беспрецедентным. Приговор не имеет абсолютно ничего общего с законом - сплошные нарушения Уголовно-процессуального кодекса, и все построено на лжи и ненависти», - сказал он.

Янукович добавил, что сейчас в Украине суды в целом назначают виновных по указанию властей. «Сейчас в Украине власть в руках тех, кто совершал эти преступления (расстрелы на Майдане - ред). И сегодня они нарушают законы и Конституцию, назначают виновных, организуют процессы, которые невозможно назвать судами (это представления), и принимают различные решения», - подчеркнул Янукович.

Напомним, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил В.Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации.

"Януковича Виктора Федоровича признать виновным в совершении преступлений по статьям ч.1 ст.111, ч.5 ст.27, ч.2 ст.437 Уголовного кодекса Украины и назначить наказание по ч.1 ст.111 (государственная измена) в виде 13 лет лишения свободы, по ч.5 ст.27 и ч.2 ст.437 (пособничество в ведении агрессивной войны) в виде 12 лет лишения свободы. А на основании ст.70 УК Украины по совокупности преступлений и поглощении более сурового наказания менее суровым назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы", - сказал председательствующий судья Владислав Девятко на заседании.