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Ющенко обратился к Луценко с просьбой вмешаться в дело о Межигорье

Ющенко обратился к Луценко с просьбой вмешаться в дело о Межигорье
14:33 Сегодня Телеграф Фото: 112.ua

Новости Украины: Экс-президент Украины Виктор Ющенко обратился к генпрокурору Юрию Луценко с просьбой провести проверку в деле о Межигорье.

Бывший президент страны попросил генерального прокурора Украины проверить конфликт интересов в деле о незаконном выводе из госсобственности Межигорья. Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, следователь, который выдвинул подозрение об участии в механизме вывода комплекса из государственной собственности, является родственником политика и члена Партии регионов Григория Смитюха. В свое время, по утверждению Ющенко, он был замруководителя Госуправления делами. 

"Миллион долларов за подозрение Ющенко! Сообщая мне о подозрении, следователь Смитюх Александр Федорович не сообщил своему руководителю Сергею Горбатюку о реальном конфликте интересов стоимостью почти 1 млн долларов", - написал Ющенко на своей странице в соцсети.

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Также Виктор Андреевич напомнил, что будучи на должности заместителя руководителя ГУД, Григорий Смитюх в 2004 году получил ордер на квартиру в Киеве. Позже во время смены власти данное распоряжение было отменено в связи с нарушением жилищного законодательства в процедуре выдачи ордера.

"В дальнейшем в отношении указанной квартире был инициирован ряд судебных дел, в которых сторонами выступают ООО ”СИГОО” (35532873) и ООО ”Международная компания ”Антарес” (20056770), конечным бенефициаром которых является Смитюх Григорий Евдокимович", - сообщается в заявлении Виктора Ющенко.

Поэтому, как считает экс-глава Украины, наличие родственных связей между данными персонами свидетельствует о конфликте интересов, в частности, в расследовании дела о Межигорье. "В связи с указанными обстоятельствами я обратился с заявлением к генеральному прокурору о проведении проверки указанных обстоятельств", - добавил Ющенко.

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Юрий Луценко, Виктор Ющенко, Генпрокурор, Экс-президент, Межигорье, Александр Смитюх.
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