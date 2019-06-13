"Подрывают основы государственности": Вакарчук раскритиковал заявление Тимошенко

Новости Украины: Вакарчук считает, что призывы Тимошенко не выполнять решение КСУ подрывают основы государственности.

Глава партии "Голос" Святослав Вакарчук считает, что призывы лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко к Президенту Владимиру Зеленскому не исполнять решение КСУ являются опасными и подрывающими основы государственности.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

"Призывы к Президенту не исполнять решение суда мы считаем опасными и подрывающими основы государственности. Мы за то, чтобы Верховная Рада изменилась быстрее, потому что это старая политика, от которой мы должны избавиться. А исполнение судебных решений - это вообще не предмет обсуждения в правовом государстве", - заявил Вакарчук.

По его убеждению, давление на КСУ является недопустимым, поскольку закон - всегда выше политической целесообразности.

"Старые политики, которые позволяют себе утверждать иное, действуют по привычным для них старым правилам и фактически разрушают основы демократии", - отметил лидер "Голоса".

По его словам, Верховная Рада заслуживает роспуска, но "что более важно - чтобы мы в этом процессе обеспечили устойчивость основ конституционного строя в стране, защитили судей Конституционного Суда от любого внешнего давления".

"Мы должны обеспечить полную гарантию соответствия Конституции последующих действий как ЦИК, так и участников избирательного процесса", - подчеркнул Вакарчук.

Как сообщалось ранее, накануне председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала Президента Украины Владимира Зеленского не отменять указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении досрочных выборов даже в случае, если Конституционный Суд признает этот документ неконституционным.

Во вторник, 11 июня, Большая палата Конституционного Суда в форме устного слушания рассматривала представление народных депутатов относительно конституционности Указа Президента о роспуске Верховной Рады. Судьей-докладчиком по этому делу выступает Виктор Кривенко.

В тот же день Большая палата КСУ перешла к закрытой части рассмотрения представления о конституционности указа Зеленского.

Президент Владимир Зеленский 20 мая во время инаугурационной речи объявил о роспуске ВР. 21 мая он подписал указ "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады 8-го созыва и назначении внеочередных выборов". Указ вступил в силу 23 мая, а уже на следующий день в Украине стартовала избирательная кампания.