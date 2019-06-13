Кто финансирует "Голос": Партия опубликовала имена первых доноров

Новости Украины: В числе первых доноров партии "Голос" - специалист Dragon Capital, региональный президент компании Jacobs и экс-президент "Киевстара".

Партия "Голос" обнародовала имена своих первых доноров, которые сделали взносы на финансирование предвыборной кампании политической силы на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Согласно информации на сайте политической силы, в числе первых финансово партию поддержали инвестиционный банкир, специалист Dragon Capital по продаже долговых ценных бумаг Сергей Фурса, региональный президент Jacobs Douwe Egberts в странах осточной Европы, Ближнего Востока и странах Африки Тарас Лукачук, а также экс-президент компании "Киевстар", основатель сообщества талантливых математиков Kontora Pi Петр Чернышев.

В сообщении отмечается, что первый взнос партия получила от лидера политсилы Святослава Вакарчука.

Вместе с тем суммы, которые пожертвовали доноры, не указаны. Согласно закону о политических партиях в Украине, общий размер взноса в поддержку политической партии от гражданина не может превышать 400 размеров минимальной заработной платы, от юридического лица – 800 размером минимальной заработной платы, установленной на 1 января текущего года.

Партия "Голос" подчеркивает, что согласно политике франдрайзинга, она принимает финансовую и другую поддержку при условии, что доноры не будут влиять на независимость политической силы, не поставят под сомнение ее репутацию и не будут противоречить ее ценностям.

Кроме того, партия подчеркивает, что не будет принимать деньги от компаний, которые замешаны в коррупционных схемах, а также напоминает, что взносы не могут противоречить положениям ст.15 закона о политических партиях в Украине.