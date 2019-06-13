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"Сотня Саакашвили": экс-президент Грузии представит кандидатов в Парламент

"Сотня Саакашвили": экс-президент Грузии представит кандидатов в Парламент
18:29 Сегодня Телеграф Фото: 112.ua

Новости Украины: Михаил Саакашвили планирует представить свою сотню кандидатов в депутаты от партии "Движения новых сил".

Имена тех, кого экс-президент Грузии видит в украинском Парламенте, прозвучат сегодня, 13 июня, на пресс-конференции в Киеве. Об этом сообщает УНИАН.

Сам политик назвал кандидатов "сотней Саакашвили", и уверен в каждом из тех, кто в нее попал. "Это лучший список в украинской политике... Здесь есть люди, которые имеют опыт борьбы с коррупцией и с той системой, от которой мы хотим избавиться", - заявил Саакашвили.

Лидер своей партии уже успел назвать несколько фамилий возможных депутатов. Известно, что в этот список попали экс-нардеп Олесь Доний, глава Центра рыночных реформ Владимир Лановой, одесский активист Олег Михайлик, украинская шахматистка Наталья Жукова.

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Среди доверенных лиц оказался и член совета партии Саакашвили Давид Сакварелидзе, а также депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк.

Отмечается, что сам политик настроен серьезно, и будет бороться до конца. "Мы идем в Раду бороться, бороться бескомпромиссно", - заявил он.

Ранее Владимир Кличко предлагал одиозному экс-президенту Грузии идти вместе с ним на выбор от партии "Удар". Но Михаил все-таки отказался от этого предложения.

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Правительство, Партия, Депутаты, Кандидаты, Михаил Саакашвили, Выборы в Украине, Политическая сила.
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