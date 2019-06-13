Выборы в Раду: Первые 50 имен в списке "Европейской солидарности"

Новости Украины: Партия Порошенко объявила 50-ку кандидатов на выборы в Раду.

Партия "Европейская солидарность" пятого президента Украины Петра Порошенко объявила список из 50-ти кандидатов в депутаты на внеочередные выборы в Верховную Раду.

Список опубликован на странице политической силы в Facebook.

Поведет "Европейскую солидарность" на выборы экс-президент Украины Петр Порошенко.

В общем первая 50-ка избирательного списка партии выглядит следующим образом:

Петр Порошенко

Андрей Парубий

Ирина Геращенко

Михаил Забродский

София Федина

Мустафа Джемилев

Яна Зинкевич

Ахтем Чийгоз

Олег Синютка

Иванна Климпуш-Цинцадзе

Артур Герасимов

Степан Кубив

Ирина Фриз

Нина Южанина

Ирина Луценко

Виктория Сюмар

Владимир Арьев

Ростислав Павленко

Николай Величкович

Сергей Алексеев

Руслан Князевич

Максим Саврасов

Мария Ионова

Наталья Бойко

Владимир Вятрович

Ирина Никоряк

Татьяна Чорновол

Денис Пятигорец

Андрей Левус

Наталья Баласинович

Андрей Карпов

Юрий Бирюков

Сергей Таран

Александр Черненко

Андрей Андреев

Динара Габибулаева

Алексей Петров

Вячеслав Кириленко

Павел Розенко

Владимир Соляр

Игорь Артюшенко

Михаил Талпа

Александр Погребиский

Сергей Высоцкий

Александр Бригинец

Елена Урсуленко

Андрей Смолий

Олег Болдырев

Игорь Лапин

Людмила Обертинская

Как сообщалось ранее, в мае 2019 года съезд партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" принял решение изменить название политсилы в партию "Европейская Солидарность".

9 июня на съезде "Европейской солидарности" была представлена первая десятка списка кандидатов в народные депутаты. Возглавил избирательный список лидер партии, экс-президент Украины Петр Порошенко.