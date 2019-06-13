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Выборы в Раду: Первые 50 имен в списке "Европейской солидарности"

Выборы в Раду: Первые 50 имен в списке "Европейской солидарности"
19:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Партия Порошенко объявила 50-ку кандидатов на выборы в Раду.

Партия "Европейская солидарность" пятого президента Украины Петра Порошенко объявила список из 50-ти кандидатов в депутаты на внеочередные выборы в Верховную Раду.

Список опубликован на странице политической силы в Facebook.

Поведет "Европейскую солидарность" на выборы экс-президент Украины Петр Порошенко.

В общем первая 50-ка избирательного списка партии выглядит следующим образом:

  • Петр Порошенко
  • Андрей Парубий
  • Ирина Геращенко
  • Михаил Забродский
  • София Федина
  • Мустафа Джемилев
  • Яна Зинкевич
  • Ахтем Чийгоз
  • Олег Синютка
  • Иванна Климпуш-Цинцадзе
  • Артур Герасимов
  • Степан Кубив
  • Ирина Фриз
  • Нина Южанина
  • Ирина Луценко
  • Виктория Сюмар
  • Владимир Арьев
  • Ростислав Павленко
  • Николай Величкович
  • Сергей Алексеев
  • Руслан Князевич
  • Максим Саврасов
  • Мария Ионова
  • Наталья Бойко
  • Владимир Вятрович
  • Ирина Никоряк
  • Татьяна Чорновол
  • Денис Пятигорец
  • Андрей Левус
  • Наталья Баласинович
  • Андрей Карпов
  • Юрий Бирюков
  • Сергей Таран
  • Александр Черненко
  • Андрей Андреев
  • Динара Габибулаева
  • Алексей Петров
  • Вячеслав Кириленко
  • Павел Розенко
  • Владимир Соляр
  • Игорь Артюшенко
  • Михаил Талпа
  • Александр Погребиский
  • Сергей Высоцкий
  • Александр Бригинец
  • Елена Урсуленко
  • Андрей Смолий
  • Олег Болдырев
  • Игорь Лапин
  • Людмила Обертинская

Как сообщалось ранее, в мае 2019 года съезд партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" принял решение изменить название политсилы в партию "Европейская Солидарность".

Досрочные выборы в Раду: Кого мы увидели в первой сотне списка "Слуга народа"

9 июня на съезде "Европейской солидарности" была представлена первая десятка списка кандидатов в народные депутаты. Возглавил избирательный список лидер партии, экс-президент Украины Петр Порошенко.

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Парламентские выборы, Петр Порошенко, Выборы в Раду, Европейская солидарность.
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