Представитель Минобороны Британии обсудил с Данилюком ситуацию на Донбассе

Новости Украины: Директор управления евроатлантической безопасности Минобороны Великобритании положительно оценил реформы в секторе безопасности и обороны Украины.

Директор Главного управления евроатлантической безопасности Министерства обороны Великобритании Ник Гарр положительно оценил реформы в секторе безопасности и обороны Украины.

Как сообщила пресс-служба аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, об этом он сказал во время встречи с секретарем СНБО Александром Данилюком.

Также он подтвердил неизменность поддержки Великобританией независимости и территориальной целостности Украины и выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии партнерства между нашими странами.

Во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений в сфере безопасности и обороны и интенсификации сотрудничества в военной сфере.

Собеседники также обсудили ситуацию на востоке Украины в результате гибридной войны, которую ведет РФ против нашей страны.

Данилюк отметил важность активизации Минского процесса с акцентом на гуманитарных аспектах и вопросах безопасности людей. "Достичь прогресса в Минском процессе - один из ключевых приоритетов власти", - заявил он, выразив надежду, что переговоры нового состава украинской части Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе будут успешными.

Также он заявил о необходимости усиления информационной составляющей противодействия Украины российской гибридной агрессии на временно оккупированных территориях.