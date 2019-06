Советник Трампа убежден, что Зеленский создаст возможность для мира на Донбассе

Советник президента США по вопросам безопасности Джон Болтон считает, что избрание главой Украины Владимира Зеленского создает условия для мирного решения вопроса Донбасса и улучшения отношений между Россией и США.

"Сегодня мы встречались с представителем Волкером (Курт Волкер, представитель США по Украине - ред.) для обсуждения переговоров по Украине. И сошлись во мнении, что избрание президента Зеленского создает новую возможность для продвижения мира на Донбассе - ключевой шаг к улучшению отношений между США и Россией", - написал Болтон в своем Twitter.

Amb Volker and I met today to discuss Ukraine negotiations and agreed that President Zelenskyy’s election creates new opportunity to push for peace in Donbas – a key step to improving U.S.-Russia relations – but it’s critical that Russia do its part and engage seriously. pic.twitter.com/oGXIFcotOM

— John Bolton (@AmbJohnBolton) June 13, 2019