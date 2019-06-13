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Выборы в Раду: Представитель "Слуги народа" раскрыл детали структуры штаба

Выборы в Раду: Представитель "Слуги народа" раскрыл детали структуры штаба
22:06 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Новости Украины: В "Слуге народа" рассказали о структуре штаба.

Предвыборная кампания политической силы "Слуга народа" состоит из трех больших блоков.

Об этом в интервью Украинской правде рассказал глава штаба, седьмой номер в списке партии, Александр Корниенко.

"Первый блок - это содержательная история, программа, которую курирует идеолог нашей партии и президентской кампании Руслан Стефанчук", - сказал Корниенко.

"Есть технологическая часть штаба, но по причинам безопасности мы этих людей не светим, ведь они фактически будут заниматься курированием мажоритарных кампаний. Мы все знаем, что в Украине это непростая история", - отметил он.

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По его словам, третий блок - это диджитал, за который отвечает Михаил Федоров.

"Будет мощная история с местными диджитал-кампаниями, где все будет делаться децентрализованно, на местах", - добавил политик.

Кроме того, глава штаба рассказал, что заработает полноценный пресс-офис во главе с Евгенией Кравчук, а пресс-секретарем партии станет Татьяна Цыба.

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Парламентские выборы, Выборы в Раду, "Слуга народа", Александр Корниенко.
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