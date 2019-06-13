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Зарегистрировано уже 188 кандидатов-мажоритарщиков

Зарегистрировано уже 188 кандидатов-мажоритарщиков
23:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины: Центризбирком зарегистрировал 188 кандидатов в народные депутаты Украины.

ЦИК в четверг зарегистрировал еще 53 кандидата в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе ЦИК.

"Сегодня комиссия зарегистрировала 53 кандидата в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах, в том числе: которые баллотируются в порядке самовыдвижения – 42, выдвинутых политическими партиями – 11", - отметили в Центризбиркоме.

Отмечается, что среди зарегистрированных кандидатов от партий один выдвинут партией "Біла Церква разом", 10 – партией "Демократична сокира".

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Таким образом, по состоянию на 13 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 188 кандидатов в народные депутаты Украины, в том числе: те, которые баллотируются в порядке самовыдвижения – 170, выдвинутых политическими партиями – 18.

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ЦИК, Парламентские выборы, Кандидаты, Центризбирком.
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