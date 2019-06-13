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Центризбирком зарегистрировал 43 международных наблюдателей на выборах

Центризбирком зарегистрировал 43 международных наблюдателей на выборах
23:27 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Зарегистрировано еще 19 официальных международных наблюдателей на выборах народных депутатов Украины.

Центральная избирательная комиссия в четверг зарегистрировала еще 19 официальных международных наблюдателей во время внеочередных выборов народных депутатов Украины.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе ЦИК.

"Рассмотрев соответствующее обращение, Комиссия зарегистрировала 19 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", - рассказали в Центризбиркоме.

Зарегистрировано уже 188 кандидатов-мажоритарщиков

Таким образом, по состоянию на 13 июня ЦИК зарегистрировано 43 официальных наблюдателя от иностранных государств и международных организаций на внеочередных выборах народных депутатов Украины.

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ЦИК, Центризбирком, Международные наблюдатели, Выборы народных депутатов.
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