Центризбирком зарегистрировал 43 международных наблюдателей на выборах

Центральная избирательная комиссия в четверг зарегистрировала еще 19 официальных международных наблюдателей во время внеочередных выборов народных депутатов Украины.
Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе ЦИК.
"Рассмотрев соответствующее обращение, Комиссия зарегистрировала 19 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", - рассказали в Центризбиркоме.
Таким образом, по состоянию на 13 июня ЦИК зарегистрировано 43 официальных наблюдателя от иностранных государств и международных организаций на внеочередных выборах народных депутатов Украины.