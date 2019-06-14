У Вакарчука рассказали о главных принципах партии в экономической политике

Новости Украины: Главная инициатива партии "Голос": лишение олигархов их влияния.

Политическая партия "Голос" Святослава Вакарчука в своей экономической политике в первую очередь хочет лишить олигархов влияния и установить равные правила для бизнеса в Украине.

Об этом заявил экономист Дмитрий Романович, кандидат в депутаты от партии "Голос" в эфире "Громадского".

По его словам, первый принцип политсилы – закон един для всех. Именно этого, подчеркнул Романович, сейчас очень не хватает украинской экономике.

"Когда есть какие-то привилегированные компании и в основном олигархи, и есть малый и средний бизнес, который почему-то не получает поддержки. Более того, через регулирование, через монополии они не имеют возможности развиваться. А во всех развитых экономиках именно малый и средний бизнес является основой экономики", – пояснил Романович.

Второй принцип "Голоса" – принцип свободной экономики и равных возможностей для бизнеса. В Украине, отметил Романович, очень тяжелое и непонятное регулирование. Он подчеркнул, что ключевая инициатива партии – лишение олигархов их влияния.

"Мы считаем, что это огромная проблема для Украины — олигархи и их влияние на вот этот замкнутый круг, когда олигархи протаскивают своих депутатов, контролируют медиа, де-факто обманывают людей и делают так, чтобы они заново голосовали, и с этого получают коррупционную ренту", – отметил он.

Кандидат в нардепы от "Голоса" добавил, что одним из главных инструментов против влияния олигархов в партии видят независимый Антимонопольный комитет. На вопрос, почему для внедрения изменений нужно идти именно в Верховную Раду, Романович ответил: "Когда ты сотрудничаешь с Кабмином, то есть некая граница, до которой можно изменять регулировки. На самом деле регулирование закладывается в Конституции, а потом уже в законах, и мы часто сталкивались с тем, что невозможно улучшить жизнь бизнеса без изменения законов".