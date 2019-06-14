Скачать
Пятница, 14.06.2019
Гройсман : Лучше уменьшить число депутатов вместо двухпалатного парламента
Гройсман : Лучше уменьшить число депутатов вместо двухпалатного парламента
Выборы в Раду: Представитель "Слуги народа" раскрыл детали структуры штаба
Представитель "Слуги народа" раскрыл детали структуры штаба
Азар: С детства мечтал играть за Реал
Азар: С детства мечтал играть за Реал
В суперфинале "Голос. Діти 5" выступит Нетта Барзилай
В суперфинале "Голос. Діти 5" выступит Нетта Барзилай

Гройсман : Лучше уменьшить число депутатов вместо двухпалатного парламента

Гройсман : Лучше уменьшить число депутатов вместо двухпалатного парламента
02:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Кабмин

Новости Украины: Владимир Гройсман против введения двухпалатного парламента.

Премьер-министр Украины и лидер политической партии "Украинская стратегия Гройсмана" выступает за уменьшение количества народных депутатов Украины, а не введение двухпалатного парламента.

Об этом он сказал в вечернем эфире телеканала 1+1, сообщает корреспондент Укринформа.

"Я считаю, что такая форма парламента, которая есть сегодня, не является эффективной. И люди это видят. Считаю, что было бы абсолютно целесообразно уменьшить количество народных депутатов, а не вводить двухпалатный парламент для того, чтобы вместо 450 депутатов их стало 800", - сказал Гройсман.

Как отметил при этом глава политической партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, у определенных политических сил было время изменить ситуацию, но они этого не сделали.

"К сожалению, не в форме дело, а в сути. С этим сегодня большая проблема",- сказал лидер политсилы.

Гройсман: Я знаю, как сделать так, чтобы минимальная зарплата была 300 долларов

Разумков, отвечая на вопрос премьера о том, какую форму парламента он выступает, отметил: "Мне, например, ближе тот формат парламента, который есть сегодня. Я буду ссылаться на те задачи, которые на референдуме поставит украинский народ".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Парламент, Премьер-министр, Владимир Гройсман, Украинская стратегия Гройсмана.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выборы в Раду: Первые 50 имен в списке "Европейской солидарности"
02 ООН: на Донбассе стабильно снижается смертность гражданских лиц
03 Мода 2019: самые трендовые варианты женских блуз на это лето
04 Кучма и Лайчак объявят "хлебное перемирие" на Донбассе
05 Гройсман: Я знаю, как сделать так, чтобы минимальная зарплата была 300 долларов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Один из районов Донетчины остался без воды
Один из районов Донетчины остался без воды
Организатор полета президента Польши в Смоленск осужден
Организатор полета президента Польши в Смоленск осужден
Зарегистрировано уже 188 кандидатов-мажоритарщиков
Зарегистрировано уже 188 кандидатов-мажоритарщиков
Интервальный бег: польза для похудения
Интервальный бег: польза для похудения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь