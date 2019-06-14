Гройсман : Лучше уменьшить число депутатов вместо двухпалатного парламента

Новости Украины: Владимир Гройсман против введения двухпалатного парламента.

Премьер-министр Украины и лидер политической партии "Украинская стратегия Гройсмана" выступает за уменьшение количества народных депутатов Украины, а не введение двухпалатного парламента.

Об этом он сказал в вечернем эфире телеканала 1+1, сообщает корреспондент Укринформа.

"Я считаю, что такая форма парламента, которая есть сегодня, не является эффективной. И люди это видят. Считаю, что было бы абсолютно целесообразно уменьшить количество народных депутатов, а не вводить двухпалатный парламент для того, чтобы вместо 450 депутатов их стало 800", - сказал Гройсман.

Как отметил при этом глава политической партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, у определенных политических сил было время изменить ситуацию, но они этого не сделали.

"К сожалению, не в форме дело, а в сути. С этим сегодня большая проблема",- сказал лидер политсилы.

Разумков, отвечая на вопрос премьера о том, какую форму парламента он выступает, отметил: "Мне, например, ближе тот формат парламента, который есть сегодня. Я буду ссылаться на те задачи, которые на референдуме поставит украинский народ".