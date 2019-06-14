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При прохождении в Раду, Гройсман будет претендовать на пост Премьера

При прохождении в Раду, Гройсман будет претендовать на пост Премьера
05:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Гройсман: При прохождении в парламент я смогу претендовать на должность Премьер-министра.

Премьер-министр Украины и лидер политической партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман считает, что в случае прохождения в Верховную Раду после выборов сможет снова претендовать на пост Премьера.

Об этом он сказал в вечернем эфире телеканала 1+1, сообщает корреспондент Укринформа.

"Я имею другую социологию. Почти 8,13% людей хотят, чтобы Гройсман был следующим Премьер-министром. Мое прохождение в парламент дает возможность привести профессиональную команду и нести ответственность. И я тогда смогу претендовать на должность Премьер-министра", - сказал Гройсман.

Отвечая на вопрос журналистов о том, что он будет делать в случае, если не удастся попасть к Верховной Рады, Гройсман сказал, "только идти вперед. У меня характер такой, что не могу смотреть со стороны и говорить "ну может да, а может нет". Надо работать, потому что есть много вызовов в будущем".

Он напомнил, что в свое время возглавить правительство предлагали возглавить нескольким политикам, но тогда государство переживало сложные времена, поэтому они отказались.

Гройсман: Одна из наших общих задач – создание сотен тысяч новых рабочих мест

"Мне это напоминает ситуацию, когда я был назначен Премьер-министром, — мне дали в руку гранаты и вытащили чеку и сказали "давай, парень, держи". И я продержал три года", - сказал глава правительства.

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Премьер-министр, Владимир Гройсман, Выборы Верховной Рады.
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