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В Украине почти до 90% выросла поддержка проведения выборов в Раду

В Украине почти до 90% выросла поддержка проведения выборов в Раду
11:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Абсолютное большинство украинцев поддерживают проведение досрочных выборов Рады.

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 8-12 июня, количество сторонников в Украине досрочных парламентских выборов в течение последнего месяца выросла с 72% до 88%.

При этом, говорится в обнародованных в пятницу результатах опроса, только 8% респондентов являются противниками проведения досрочных парламентских выборов, тогда как в мае таковых было 18%.

Также 67% опрошенных считают, что новоизбранная Верховная Рада будет более эффективной, чем предыдущая.

82% респондентов считают, что обжалование группой народных депутатов в Конституционном суде Украины указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и назначении досрочных выборов является не столько защитой законности, как попыткой народных избранников продлить свои полномочия хотя бы на несколько месяцев. Иного мнения в этом вопросе лишь 9% респондентов.

"Поддержка досрочных выборов, вера в эффективность будущего парламента и тезис о попытке народных депутатов продлить свои полномочия через обжалование решения о роспуске Верховной Рады имеют абсолютную поддержку во всех возрастных, региональных и электоральных группах, за исключением сторонников партии «Европейская солидарность», которые в своем большинстве против досрочных выборов и считают, что будущий парламент будет менее эффективным, а обжалование депутатами решения президента В.Зеленского о роспуске Верховной Рады в Конституционном суде является защитой законности", - говорится в релизе "Рейтинга".

58% опрошенных считают, что указ главы государства о роспуске парламента соответствует как Конституции, так и настроениям граждан. 20% - считают, что он не соответствует Основному закону, но отвечает настроениям общественности, лишь 6% считают его незаконным и не соответствующим общественным ожиданиям.

"Больше всего тех, кто считает указ о роспуске парламента соответствующим Конституции и настроениям граждан - на Юге (67%), относительно меньше на Западе (50%). В электоральном разрезе больше всего в соответствии закону и общественным ожиданиям убеждены сторонники партии "Слуга народа" (72%), меньше всего - сторонники партии "Европейская солидарность" (7%). При этом почти половина последних считают, что хотя указ о досрочных выборах не отвечает законности, он отвечает ожиданиям граждан", - говорится в релизе.

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63% считают, что если Конституционный суд признает указ Зеленского о роспуске парламента неконституционным, то выборы в Верховную Раду все равно должны состояться 21 июля, как указано в решении главы государства. 20% утверждают, что в таком случае они должны пройти в плановом порядке в октябре с.г. Еще 7% за то, чтобы перевыборы состоялись в сентябре.

"В региональном распределении сторонников проведения выборов именно 21 июля больше на Юге (71%), относительно меньше - в Центре (57%). Среди сторонников самых рейтинговых партий в своем большинстве респонденты выступают за проведение досрочных выборов в июле. Как и в предыдущих случаях против этого только сторонники партии "Европейская солидарность" (70% из них за проведение выборов в плановом порядке - в октябре 2019г)", - говорится в сообщении.

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%. Сроки проведения исследования: 8-12 июня 2019г.

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Украина, Выборы, Опрос, Внеочередные выборы, Выборы в Раду.
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