Садовый и Вакарчук встретятся для согласования кандидатов-мажоритарщиков

Новости Украины: Садовый сообщил о договоренностях с Вакарчуком провести встречу для согласования кандидатов-мажоритарщиков.

Мэр Львова, лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый заявил, что в ближайшее время планируется встреча с лидером партии "Голос" Святославом Вакарчуком по поводу согласования кандидатов по мажоритарным округах.

Об этом написал лидер "Самопомочи" в своем аккаунте в Твиттер в пятницу.

"Вчера в очередной раз предложил Вакарчуку согласовать общих кандидатов на округах. Мы готовы к компромиссам. Конкурировать нам между собой, когда в оппонентах местные феодалы как Дубневич во Львовской области или Деркач – в Сумской,- нет смысла! Договорились встретиться в ближайшие дни и поговорить", - сказано в сообщении.

Вчора вчергове запропонував Вакарчуку узгодити спільних кандидатів на округах. Ми готові до компромісів. Конкурувати нам між собою, коли в опонентах місцеві феодали як Дубневич на Львівщині, чи Деркач на Сумщині - нема сенсу! Домовились зустрітись в найближчі дні і поговорити. — Андрій Садовий (@AndriySadovyi) 14 июня 2019 г.

Как сообщалось, 5 июня Садовый призвал лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука и лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко к объединению в борьбе за депутатские мандаты в мажоритарных округах.

"Призываю Святослава Вакарчука и Анатолия Гриценко не бороться друг с другом. Поддержите наши кандидатуры, мы поддержим ваши на других округах", - написал Садовый на своей странице в Фейсбуке.