Скачать
Пятница, 14.06.2019
Зеленский принял участие в мероприятиях памяти трагедии Ил-76
Зеленский принял участие в мероприятиях памяти трагедии Ил-76
Глава правительства отреагировал на выдачу парспортов РФ в ОРДЛО
Глава правительства отреагировал на выдачу парспортов РФ в ОРДЛО
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на 3 позиции
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на 3 позиции
Влад Топалов оригинально поздравил Тодоренко с днем рождения
Влад Топалов оригинально поздравил Тодоренко с днем рождения

Объединенные националисты выдвинут своих мажоритарщиков почти на всех округах

Объединенные националисты выдвинут своих мажоритарщиков почти на всех округах
14:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Свобода

Новости Украины: Тягнибок сообщил, что объединенные националисты на выборах в Раду выдвинут не менее 200 кандидатов-мажоритарщиков.

Объединившиеся украинские националистические партии и организации выдвинут своих кандидатов почти на всех мажоритарных округах на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля, заявил лидер ВО "Свобода" и первый номер единого националистического списка по многомандатному округу Олег Тягнибок.

"По состоянию на сейчас точно не могу сказать, но почти все мажоритарные округа, минимум 200 (округов из 213 в целом по Украине – Ред.), которые мы перекроем", - сказал Тягнибок на пресс-конференции первой пятёрки объединенных сил националистов в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Он не исключил, что в процессе избирательной кампании могут быть ситуативные договоренности с другими государчественническими политическими силами, которые также выдвигают своих кандидатов в парламент.

По словам политика, скорее всего это будут договоренности регионального уровня. "Мы, например, снимаем нашего кандидата с округа, который для них важен, а они снимают своего кандидата с округа, важного дня нас, чтобы победил конкретный наш кандидат-мажоритарщик", - пояснил Тягнибок.

Внеочередные выборы: какие партии проходят в Раду

Как сообщалось, 10 июня партии "Национальный Корпус", "Свобода" и "Правый Сектор", ветеранские и общественные организации приняли решение об участии во внеочередных парламентских выборах единым националистическим блоком с последующей консолидацией патриотических объединений и организаций. Эти политсилы приняли решение об участии во внеочередных парламентских выборах единым националистическим блоком.

Возглавил объединенный список националистов лидер "Свободы" Олег Тягнибок. За ним идут лидер "Нацкорпуса", внефракционный нардеп Андрей Билецкий, лидер Национального движения "Дия", экс-лидер "Правого сектора", внефракционный нардеп Дмитрий Ярош, а также действующий лидер "Правого сектора" Андрей Тарасенко. Под номером 5 в списке - экс-вице-спикер парламента и кандидат в президенты от "Свободы" 2019 года Руслан Кошулинский.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Свобода, Парламентские выборы, Олег Тягнибок, Выборы в Раду, Объединенные националисты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мода 2019: самые трендовые варианты женских блуз на это лето
02 Гороскоп на сегодня, 14 июня 2019: все знаки Зодиака
03 Стильные образы от Анджелины Джоли, которые нужно повторить этим летом
04 Прогноз погоды на выходные 15-16 июня: Украину прогреет до +33
05 Гройсман: Я знаю, как сделать так, чтобы минимальная зарплата была 300 долларов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды на выходные 15-16 июня: Украину прогреет до +33
Украину на выходных прогреет до +33
ПриватБанк обязали выплатить 25 млн компании Коломойского
ПриватБанк обязали выплатить 25 млн компании Коломойского
Внеочередные выборы: какие партии проходят в Раду
Внеочередные выборы: какие партии проходят в Раду
Троица 2019: какие травы нужно святить в церкви
Троица 2019: какие травы нужно святить в церкви
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь