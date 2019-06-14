Объединенные националисты выдвинут своих мажоритарщиков почти на всех округах

Новости Украины: Тягнибок сообщил, что объединенные националисты на выборах в Раду выдвинут не менее 200 кандидатов-мажоритарщиков.

Объединившиеся украинские националистические партии и организации выдвинут своих кандидатов почти на всех мажоритарных округах на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля, заявил лидер ВО "Свобода" и первый номер единого националистического списка по многомандатному округу Олег Тягнибок.

"По состоянию на сейчас точно не могу сказать, но почти все мажоритарные округа, минимум 200 (округов из 213 в целом по Украине – Ред.), которые мы перекроем", - сказал Тягнибок на пресс-конференции первой пятёрки объединенных сил националистов в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Он не исключил, что в процессе избирательной кампании могут быть ситуативные договоренности с другими государчественническими политическими силами, которые также выдвигают своих кандидатов в парламент.

По словам политика, скорее всего это будут договоренности регионального уровня. "Мы, например, снимаем нашего кандидата с округа, который для них важен, а они снимают своего кандидата с округа, важного дня нас, чтобы победил конкретный наш кандидат-мажоритарщик", - пояснил Тягнибок.

Как сообщалось, 10 июня партии "Национальный Корпус", "Свобода" и "Правый Сектор", ветеранские и общественные организации приняли решение об участии во внеочередных парламентских выборах единым националистическим блоком с последующей консолидацией патриотических объединений и организаций. Эти политсилы приняли решение об участии во внеочередных парламентских выборах единым националистическим блоком.

Возглавил объединенный список националистов лидер "Свободы" Олег Тягнибок. За ним идут лидер "Нацкорпуса", внефракционный нардеп Андрей Билецкий, лидер Национального движения "Дия", экс-лидер "Правого сектора", внефракционный нардеп Дмитрий Ярош, а также действующий лидер "Правого сектора" Андрей Тарасенко. Под номером 5 в списке - экс-вице-спикер парламента и кандидат в президенты от "Свободы" 2019 года Руслан Кошулинский.