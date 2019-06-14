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Внеочередные выборы: какие партии проходят в Раду

Внеочередные выборы: какие партии проходят в Раду
11:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: В новую Раду могут пройти 6 партий, лидером электоральных симпатий является "Слуга народа".

Шесть политических партий могут пройти в Верховную Раду на досрочных выборах 21 июля, лидирует партия "Слуга народа", свидетельствуют данные опроса, проведённого центром социальных и маркетинговых исследований "Социс".

Согласно обнародованным в пятницу на пресс-конференции результатам соцопроса, лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 42,6% среди всех опрошенных избирателей.

Также преодолевают 5-процентный проходной барьер партия "Европейская солидарность" (7,9%), "Оппозиционная платформа - за жизнь" (7,7%), "Батькивщина" (7,2%).

При этом определенные шансы пройти в парламент имеют партия "Сила и честь", которую готовы поддержать 4,2% респондентов, и "Голос" с 4,1% поддержки избирателей.

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За партию "Гражданская позиция" готовы отдать свои голоса 2,4%, за Радикальную партию - 1,8%. "Свободу" - 1,3%. Рейтинг остальных партий 1% и ниже.

При этом среди респондентов, которые уже определились со своим выбором и будут голосовать на внеочередных выборах народных депутатов, заявили, что поддержат партию "Слуга народа" 51,3%, "Европейскую солидарность" – 9,5%, "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 9,2%, "Батькивщину" - 8,7%, "Силу и честь" - 5% и "Голос" - 4,9%.

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Партия "Гражданская позиция" получает 2,9% голосов избирателей, Радикальная партия - 2,2%, "Свобода" - 1,5%, объединение "Самопомич" - 1,2%, "Украинская стратегия" и "Оппозиционный блок - Партия мира и развития" по 1,1%.

Рейтинг партий "Доверяй делам", "Укроп", "Удар", "Народный фронт" близок к нулю.

Исследование проводилось 29 мая-6 июня. Было опрошено 4000 респондентов, статистическая погрешность выборки составила +/-1,6%.

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Верховная Рада, Выборы, Выборы в Раду, "Слуга народа".
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