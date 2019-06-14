Зеленский назначил нового главу ГПСУ

Новости Украины: Зеленский назначил Сергея Дейнеко главой Госпогранслужбы Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил руководителем Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеко.

"Назначить Дейнеко Сергея Васильевича председателем Государственной пограничной службы Украины", - говорится в обнародованном на сайте президента Украины в пятницу, 14 июня, указе №403/2019, датированном 13 июня.

До назначения Дейнеко работал заместителем директора Департамента оперативной деятельности в Администрации Госпогранслужбы Украины.

Как сообщалось, 31 мая Зеленский уволил Петра Цигикала с должности главы Государственной пограничной службы Украины. Еще одним своим указом президент уволил Цигикала с военной службы в запас с правом ношения военной формы. Цигикал возглавлял Госпогранслужбу с июля 2017 года.