Договоренности "Самопомочи" и "Голоса": У Вакарчука опровергли заявление Садового

Новости Украины: В "Голосе" опровергли информацию Садового о договоренности с Вакарчуком согласовать кандидатов-мажоритарщиков.

Партия "Голос" заявляет, что не имеет никаких договоренностей с партией "Объединение "Самопомич" по поводу согласования кандидатов по мажоритарным округах.

Об этом сообщила пресс-служба партии "Голос" на своей странице в Твиттере в пятницу.

"Информация о якобы каких-то договоренностях между нашими партиями, которую настойчиво озвучивает Андрей Садовый через контролируемые им СМИ, не соответствует действительности", - сказано в сообщении.

Інформація про начебто якісь домовленості між нашими партіями, яку наполегливо озвучує Андрій Садовий через контрольовані ним медіа, не відповідає дійсності. pic.twitter.com/JOPTpvBreZ — Голос (@GolosZmin) 14 июня 2019 г.

В сообщении также отмечается, что "политические игры и договоры за спиной избирателей - это старая политика, которая должна уйти в прошлое".

"Выбирать должен избиратель. Должен звучать его голос", - добавили в пресс-службе.

Політичні ігри та договори за спиною виборців – це стара політика, яка повинна піти в минуле. Нова політика – це прозорість та підзвітність. Обирати повинен виборець. Має звучати його голос. — Голос (@GolosZmin) 14 июня 2019 г.

Как сообщалось, ранее мэр Львова, лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый заявил, что в ближайшее время планируется встреча с лидером партии "Голос" Святославом Вакарчуком по поводу согласования кандидатов по мажоритарным округах.

"Вчера в очередной раз предложил Вакарчуку согласовать общих кандидатов на округах. Мы готовы к компромиссам. Конкурировать нам между собой, когда в оппонентах местные феодалы как Дубневич во Львовской области или Деркач – в Сумской,- нет смысла! Договорились встретиться в ближайшие дни и поговорить", - написал лидер "Самопомочи" в своем аккаунте в Твиттер.