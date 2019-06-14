ОБСЕ передала трем украинским ведомствам оборудование для разминирования

Новости Украины: ОБСЕ передала Украине оборудование для гуманитарного разминирования.

Три украинских ведомства получили от Представителей Словацкого председательства в ОБСЕ и координатора проектов ОБСЕ в Украине, посла Генрика Вилладсена, оборудование для гуманитарного разминирования.

Так, в ОБСЕ передали Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины 13 металлодетекторов, 4 металлодетекторы с большим радиусом охвата и 5 детекторов для поиска взрывоопасных остатков боевых действий, 10 защитных шлемов.

Министерству обороны Украины было передано 25 металлодетекторов, 4 детектора для поиска взрывоопасных остатков вооруженных сил и 5 защитных шлемов.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутришньоперемещеных лиц получило от ОБСЕ 11 компьютеров, 3 лазерных принтера, 2 мультимедиа-проектора с мобильными экранами, 3 комплекта офисного оборудования.