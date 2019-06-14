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АП подаст в Кабмин свою версию спецобязательств на рынке электроэнергии

АП подаст в Кабмин свою версию спецобязательств на рынке электроэнергии
23:43 Пт, 14 Июнь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Администрация президента даст свою версию постановления по спецобязательствам на рынке электроэнергии.

Администрация президента (АП) Украины в стремлении наладить конструктивную работу с правительством представит ему свою версию проекта постановления о возложении публичных специальных обязательств (Public Service Obligation, PSO) по поставке электроэнергии для нужд населения, сообщил представитель президента в Кабмине Андрей Герус.

"Мы предварительно договорились, что Администрация президента даст свою версию этого постановления по спецобязательствам, и она может несколько отличаться от правительственной. Но правительство пообещало ее рассмотреть", – сказал он на пресс-конференции в Киеве пятницу.

Герус отметил, что в данном случае лучше постараться дать конструктивные предложения, чем пытаться останавливать эти принятые правительством документы, так это сложный юридический путь и не каждый документ можно остановить.

Он уточнил, что, по его информации, принятая на заседании 12 июня последняя версия постановления правительства по PSO предполагает продажу по спецобязательствам 90% электроэнергии "Энергоатома" и 20% – "Укргидроэнерго".

Напоминаем, правительство заявляет о принятия всей необходимой нормативной базы для запуска рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года, тогда как президент Владимир Зеленский уже предложил парламенту отсрочить введение рынка на год.

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Все по теме:

Кабмин, Администрация Президента, Владимир Зеленский, Андрей Герус, Рынок электроэнергии.
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