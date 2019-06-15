Новости Украины: Денисова заявила, что Мониторинговая миссия ООН предоставила рекомендации к закону об украинском языке.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине предоставила украинским властям свои рекомендации к закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Провела встречу с председателем Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фионой Фрейзер, которая уходит со своего поста после четырех лет работы", - сообщила Денисова на своей странице в соц ети Фейсбук в пятницу.

По ее словам, помимо прочего они обсудили принятый Верховной Радой закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"Так, Мониторинговая миссия ООН предоставила свои рекомендации к нему украинским органам власти. Я сообщила, что мы также его анализировали и сейчас ждем заключения Венецианской комиссии", - написала Денисова.

Она также отметила, что на встрече речь шла и об освобождении граждан Украины, находящихся в местах несвободы на других территориях.

Украинский омбудсмен также поблагодарила Фиону Фрейзер "за постоянную поддержку в вопросах, которые важны для реализации нашей работы" и пожелала успехов на новом месте работы.