Скачать
Суббота, 15.06.2019
Зеркаль: Признание юрисдикции Судом ООН и трибуналом по морскому праву будет победой
Зеркаль: Признание юрисдикции Судом ООН и трибуналом по морскому праву будет победой
Зеленский хочет провести ревизию судебной реформы
Зеленский хочет провести ревизию судебной реформы
Челси определяется с главным тренером: названы кандидаты
Челси определяется с главным тренером: названы кандидаты
Веселью нет предела: Настя Каменских показала, как отпраздновала девичник (Видео)
Веселью нет предела: Настя Каменских показала, как отпраздновала девичник (Видео)

Зеленский передал 200 машин "скорой помощи" в детские больницы

Зеленский передал 200 машин "скорой помощи" в детские больницы
00:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Владимир Зеленский передал 200 автомобилей "скорой помощи" в детские больницы областных и районных центров.

Президент Украины Владимир Зеленский передал в более 100 детских больниц областных и районных центров 200 специальных машин "скорой помощи", приобретенные за финансовые средства меценатов.

"Рядом со мной - одна из 200 специальных "скорых", которые будут переданы им (больницам – ИФ). Приобретены не за бюджетные средства, а по договоренности с меценатами", - написал Зеленский на своей странице в соцсети Фейсбук.

По его словам, 136 машин "Peugeot" и "Ford" поедут в города, а 64 "Toyota Sequoia" и другие автомобили с повышенной проходимостью передадут сельским общинам.

Также он отметил, что первые 30 машин "скорой помощи" будут доставлены в больницы уже в ближайшие дни, остальные - в течение трех месяцев.

Зеленский встретился с родными пленных моряков

"Делать все, чтобы такие приятные новости появлялись часто, не только по случаю праздника", - подчеркнул Зеленский.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобиль, Скорая помощь, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский предложил львовянам выбрать будущего главу ОГА
02 Экс-премьер Молдовы выразил особую благодарность Украине за поддержку
03 Суд ООН в Гааге завершил слушания по иску Украины против РФ
04 ОБСЕ передала трем украинским ведомствам оборудование для разминирования
05 Зеркаль: Признание юрисдикции Судом ООН и трибуналом по морскому праву будет победой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ЦИК отменила открытые торги на закупку бюллетеней
ЦИК отменила открытые торги на закупку бюллетеней
Гройсман: &quot;Нафтогаз&quot; снизил цену на газ для населения
Гройсман: "Нафтогаз" снизил цену на газ для населения
Зеленский встретился с родными пленных моряков
Зеленский встретился с родными пленных моряков
Педро Альмодовар получит почетную премию Венецианского кинофестиваля
Педро Альмодовар получит почетную премию Венецианского кинофестиваля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь