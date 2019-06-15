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ЦИК отменила открытые торги на закупку бюллетеней

ЦИК отменила открытые торги на закупку бюллетеней
00:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Из-за недостаточного количества участников отменены открытые торги по изготовлению и доставке нормативно-правовых актов.

Открытые торги по изготовлению и доставке нормативно-правовых актов Центральной избирательной комиссии не состоялось вследствие представления для участия в торгах менее двух тендерных предложений.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИК, которое есть в распоряжении Укринформа.

"Открытые торги в части закупки услуг по изготовлению и доставке нормативно-правовых актов Центральной избирательной комиссии не состоялось", - говорится в сообщении.

В ЦИК напомнили, что согласно решению тендерного комитета Центральной избирательной комиссии (28 мая 2019 года) были объявлены открытые торги по закупке услуг по изготовлению и доставке сборников нормативно-правовых актов ЦИК по вопросам подготовки и проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года. Конечный срок подачи тендерных предложений был 12 июня 2019 года (до 20:00), дата и время проведения электронного аукциона - 13 июня 2019 года (14:10).

"Однако, по состоянию на 13 июня 2019 года на веб-портале Уполномоченного органа статус вышеупомянутых торгов определен как не состоявшихся из-за представления для участия в торгах менее двух тендерных предложений (подано только одно тендерное предложение)", - добавляют в ЦИК.

Таким образом, в соответствии с содержанием части первой статьи 31 Закона Украины "О публичных закупках" заказчик отменяет торги.

С целью надлежащего обеспечения информирования окружных избирательных комиссий Центральная избирательная комиссия разместит макет сборников нормативно-правовых актов Центральной избирательной комиссии по вопросам подготовки и проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года на официальном сайте Комиссии.

Также окружные избирательные комиссии смогут напечатать пособия по своему усмотрению. Для этого ЦИК своим постановлением изменит единые сметы расходов ОИК, выделит на это денежные средства и направит макеты.

МЭРТ: ЦИК не нужно проводить открытые торги на закупку бюллетеней

Сейчас Центральная избирательная комиссия также ожидает окончания подачи тендерных предложений на изготовление архивных боксов, бланков протоколов, актов и других документов, необходимых для осуществления голосования и подсчета голосов, а также информационных плакатов политических партий, кандидаты в народные депутаты Украины от которых зарегистрированы в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

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ЦИК, Центризбирком, Выборы в парламент, Открытые торги.
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