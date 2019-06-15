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Яценюк рассказал о заявлениях Бойко относительно скидок на газ РФ

Яценюк рассказал о заявлениях Бойко относительно скидок на газ РФ
01:49 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Яценюк: У Украины уже была "скидка" на газ от России по Харьковским соглашениям.

"Мы уже имели "скидку" на газ от России по Харьковским соглашениям. В результате этого мы потеряли Крым, ведь Россия поставила тогда условие – продление пребывания российской военной базы Черноморского флота на территории Украины", - сказал Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, комментируя в интервью Дмитрию Гордону заявления Юрия Бойко и Виктора Медведчука относительно их договоренностей о скидке на газ в РФ.

"Известные "спасатели Украины" Бойко и Медведчук в очередной раз поехали в РФ. Потому что их предыдущий визит Медведева добавил им 1 или 2 процента рейтинга", - отметил он.

"Они уехали принести скидку 25% на газ. Можно без скидок? Мы уже имели "скидку" по Харьковским соглашениям. В результате этих Харьковских соглашений мы потеряли Крым, потому что Россия фактически поставила тогда условие – продление пребывания российской военной базы Черноморского флота на территории Украины", - подчеркнул лидер НФ.

Он сказал, что до 2014 года украинские премьеры и президенты "на Новый год приезжали не под елку, а под российский "Газпром", на коленях там ползали и выпрашивали газовый контракт": "Мы сказали: нет, так больше не будет. Теперь мы покупаем газ только у европейцев, только по прозрачной формуле, только по прозрачной цене".

Арсений Яценюк вспомнил о своих переговорах 2014 года в качестве Главы правительства с руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером в Киеве: "Я говорю: мы с вами все обязательно подпишем. Только вы сначала верните деньги, которые мы вам переплатили. А после этого мы с вами подпишем новое соглашение". После отказа, по его словам, он заявил Миллеру, что Украина собирается подать иск против "Газпрома": "Мы на вас подаем в суд, и мы выиграем этот суд".

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Он напомнил, что тогда как Премьер-министр с командой "Нафтогаза" занимался подготовкой иска в Стокгольмский арбитраж: "Я вникал во все эти детали. Не верили, что мы выиграем суд. А я верил. Мы его выиграли - 4 миллиарда долларов". "И еще и по транзитному контракту суд выиграем", - добавил Арсений Яценюк.

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Юрий Бойко, Арсений Яценюк, Виктор Медведчук, Народный фронт, Дмитрий Гордон.
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