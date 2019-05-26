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Яценюк посоветовал Зеленскому требовать созыва СБ ООН по освобождению моряков

Яценюк посоветовал Зеленскому требовать созыва СБ ООН по освобождению моряков
16:50 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому требовать созыва СБ ООН и реакции на решение Трибунала.

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк заявил, что на решение Международного суда ООН по морскому праву относительно освобождения украинских военнопленных моряков и судов нужна мировая реакция.

По мнению Яценюка, государствам-членам ООН нужно сказать, что если такое решение для России не является указом, то это может произойти и с другими странами, их гражданами или имуществом. 

Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что России наплевать на международное право, поскольку вспоминает о нем только в собственной интерпретации.

В заключение, Яценюк посоветовал новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому потребовать немедленного созыва Совета Безопасности ООН и реакции членов Группы Семи и ЕС.

Лидер партии "Народный фронт" посоветовал, чтобы мировое сообщество дало свою оценку происходящему. Он напомнил, что голоса тех, кто стремится вернуть Россию в ПАСЕ, снять санкции или дружить с ней - это отголоски краха мирового устройства.

Напомним, 25 мая постоянно действующий Трибунал, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должна осуществить Россия, в частности обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и позволить им возвращение в Украину.

Однако, российские чиновники заявили, что решение Международного трибунала по морскому праву с требованием к России освободить моряков Военно-морских сил Украины, задержанных в Черном море исполнять не нужно. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, в свою очередь, тоже заявил, что решение Международного трибунала ООН по морскому праву "из-за инцидента в Керченском проливе" якобы не относится к юрисдикции этого суда и не может быть признано.

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Арсений Яценюк, ООН, Владимир Зеленский, Лидер партии "Народный фронт", Решение Трибунала по морскому праву, Немедленный созыв СБ ООН.
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