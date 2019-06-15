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Черныш: РФ обязывает жителей ОРДЛО воевать против Украины

Черныш: РФ обязывает жителей ОРДЛО воевать против Украины
03:30 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Черныш: Вместе с паспортом РФ, жители ОРДЛО обязываются воевать против Украины.

Россия выдает паспорта жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей, чтобы обязать их служить в вооруженных силах РФ и, соответственно, продолжать войну против Украины.

Об этом на своей странице в Твиттере написал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

"Жители ОРДЛО для получения российского паспорта должны заполнить анкету, в которой они обязуются выполнять обязательства в пользу РФ, в том числе служить в вооруженных силах РФ, быть преданными РФ", - отметил он.

"Одна из целей РФ - выдать всем так называемым "чиновникам" оккупационных властей и членам незаконных вооруженных формирований эти "паспорта" для того, чтобы их привязать к РФ, и фактически, чтобы они продолжали выполнять функцию борьбы с Украиной", - пояснил Черныш.

Кроме того, министр напомнил о новых санкциях со стороны Украины и международных партнеров.

"Сейчас мы подготовили проект акта о применении персональных санкций к должностным лицам РФ, задействованных в незаконной выдаче паспортов", - сказал политик.

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"Украина продолжает работать с международными партнерами по синхронизации действий по внедрению санкций к должностным лицам РФ, задействованных в незаконной выдаче паспортов и непризнанию паспортных документов", - сообщил Черныш.

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Россия, РФ, Паспорт, Вадим Черныш, ОРДЛО.
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