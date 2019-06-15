Администрацию президента можно будет посещать в шортах

Новости Украины: В Администрации президента изменили дресс-код.

Администрация Президента меняет правила дресс-кода и снимает некоторые ограничения на технику, которую посетителям разрешено приносить с собой.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил Давид Арахамия, украинский предприниматель и волонтер, который баллотируется в парламент от «Слуги народа», четвертый номер в списке.

По его словам, «в администрацию уже можно (приходить в шортах - ред.). Меня не пускали. Говорят: дресс-код. Я говорю: кто дресс-код утвердил? Они говорят: не знаем. Я нашел коменданта. Говорю: а почему дресс-код, почему нельзя в шортах? И нашли документы. Поменяли документы. Сейчас можно», - отметил он.

Также Арахамия добавил, что соответствующие изменения внесли в документ, который требовал специального разрешения для посещения здания администрации с ноутбуком.

В то же время ответственная за департамент информационной политики Ирина Победоносцева в комментарии Радио Свобода подтвердила, что в документ, регламентирующий внешний вид сотрудников и посетителей здания АП будут внесены изменения. Впрочем, по ее словам, они еще не утверждены.

«У нас - аналогичные идеи и мысли, потому что просто жарко... Пока на официальном уровне это в рабочем процессе. Этот процесс продолжается, потому что это не так просто история. Но это будет точно, потому что мы все поддерживаем эту инициативу и считаем, что это немного устаревшие меры. В ближайшее время должна заработать эта инновация», - отметила Победоносцева.

Так же изменения будут внесены в документ, касающийся посещения администрации президента с ноутбуком, и объяснила: «Осталось урегулировать этот вопрос, чтобы по всем инстанциям это прошло».