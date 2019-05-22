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Глава администрации президента: Олигархи уже не будут управлять страной

Глава администрации президента: Олигархи уже не будут управлять страной
09:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Глава АП Богдан считает, что олигархи уже не управляют страной, и они хотят одинаковых правил игры с другими гражданами.

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан уверен, что после президентских выборов 2019 года олигархи уже не будут управлять страной, и они хотят одинаковых правил игры с другими гражданами.

"Точно уже олигархи не управляют страной, как раз выборы это поменяли. Будут ли они влиять на жизнь общества? Точно не через администрацию президента. И я, как никто в этой стране, могу вам сказать, мне кажется, что олигархи уже хотят одинаковых правил игры с другими гражданами. Потому что как только ты начинаешь думать, что самый лучший и самый умный, у тебя начинаются проблемы", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина" во вторник вечером.

Богдан подчеркнул, что у "того, кто будет действовать во вред обществу и украинскому народу, будут возникать проблемы".

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Напомним, Андрей Богдан был юристом олигарха Игоря Коломойского и советником Владимира Зеленского во время предвыборной кампании.

Во второй день своего президентства, 21 мая, Зеленский назначил Богдана главой Администрации президента.

После этого Богдан заявил, что приостанавливает свою адвокатскую деятельность.

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Олигархи, Игорь Коломойский, Андрей Богдан, Глава администрации президента.
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