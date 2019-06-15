Скачать
Суббота, 15.06.2019
Итоги 14 июня: День памяти трагедии Ил-76, неконституционный НКРЭКУ, цены на газ
Итоги 14 июня: День памяти трагедии Ил-76, неконституционный НКРЭКУ, цены на газ
Украина превращается в "тропики": 16 июня жарко, местами с грозами
Украина превращается в "тропики": 16 июня жарко, местами с грозами
Бразилия обыграла Боливию в матче открытия Кубка Америки-2019 (Видео)
Бразилия обыграла Боливию в матче открытия Кубка Америки-2019 (Видео)
Приметы и обряды на 15 июня - День Никифора Дубодера
Приметы и обряды на 15 июня - День Никифора Дубодера

Вашингтон остается с Киевом на фоне продолжающейся российской агрессии

Вашингтон остается с Киевом на фоне продолжающейся российской агрессии
08:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Украина и США обсудили дальнейшее развитие перспектив сотрудничества безопасности.

Делегация украинского парламента по иностранным делам во главе с внефракционным народным депутатом Анной Гопко и посол Валерий Чалый встретились с заместителем помощника министра обороны США по вопросам Украины Лорой Купер, сообщила пресс-служба посольства Украины в США.

"Обсуждены вопросы текущего состояния и дальнейшего развития перспектив сотрудничества безопасности между Украиной и США, по взаимодействию для обеспечения энергетической безопасности, а также ситуацию в районе Азовского и Черного морей. Подчеркнута важность усиления давления на Россию с целью скорейшего освобождения украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива 25 ноября 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинская сторона подчеркнула важность усиления безопасности поддержки Украины со стороны США и необходимости направления заметных политических сигналов, свидетельствующих о том, что "Вашингтон остается с Киевом на фоне продолжающейся российской агрессии".

В свою очередь, американская сторона заверила, что будет оказывать необходимую поддержку для того, чтобы Украина имела возможность защитить себя от внешней угрозы как на суше, так и в море.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, США, Анна Гопко, Валерий Чалый.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Экс-премьер Молдовы выразил особую благодарность Украине за поддержку
02 Зеленский предложил львовянам выбрать будущего главу ОГА
03 Суд ООН в Гааге завершил слушания по иску Украины против РФ
04 Зеркаль: Признание юрисдикции Судом ООН и трибуналом по морскому праву будет победой
05 Зеленский хочет провести ревизию судебной реформы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ФРГ поддержит новое правительство Молдовы
ФРГ поддержит новое правительство Молдовы
РФ передала Украине капитана рыболовецкого судна
РФ передала Украине капитана рыболовецкого судна
Климкин опроверг перевод в посольство Украины в Штатах
Климкин опроверг перевод в посольство Украины в Штатах
Рецепт дня: заливной пирог с кабачками и сыром
Рецепт дня: заливной пирог с кабачками и сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь