Президент Украины поздравил Трампа с днем рождения

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил главу Белого дома Дональда Трампа с его 73-м днем рождения.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"С днем рождения, господин президент! Продолжайте заставлять Землю вращаться", - заявил Зеленский.

Happy B-day, Mr.President @realDonaldTrump! Wishing you to keep the whole world on the go!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 14 июня 2019 г.