Новости Украины: В прошлом глава СДПГ и канцлер Германии Герхард Шредер убежден, что Россия "без агрессивных действий" аннексировала Крым.

Бывший канцлер и экс-лидер Социал-демократической партии Германии Герхард Шредер заявил, что Россия аннексировала украинский Крым «законно» и в очередной раз потребовал отмены санкций против Москвы. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Bild.

«Крым — это давняя российская территория. В советские времена не имело значения, где Крым был территориально. Но сейчас это не так», — сказал Шредер.

По его мнению, аннексия украинского полуострова с юридической точки зрения произошла якобы с одобрения местного населения, "а значит со стороны России не было никаких агрессивных действий». Кроме того, Шредер призвал Киев придерживаться Минских соглашений.

Соответствующие заявления прозвучали в рамках предвыборной кампании СДПГ перед бизнесменами в Бранденбурге.

Герхард Шредер был федеральным канцлером Германии в 1998-2005 годах. После ухода из политики он занимается общественной деятельностью и бизнесом. Сейчас занимает пост председателя совета директоров российской компании «Роснефть» и председателя комитета акционеров компании «Nord Stream AG» — собственника и оператора трубопровода «Северный поток», по которому в Германию идут поставки российского газа.