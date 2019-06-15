В МИД знают, как обязать РФ отпустить украинских моряков

Новости Украины: Украина в ближайшее время будет реализовывать решение Морского трибунала по захваченным морякам на площадках ООН.

До 25 июня 2019 года РФ должна отчитаться о выполнении решения Международного трибунала по морскому праву относительно освобождения украинских моряков и кораблей, и Украина имеет план, как заставить РФ выполнить это решение.

Об этом в интервью рассказала заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Мы работаем над реализацией именно приказа Международного морского трибунала в отношении наших моряков. И я думаю, что в ближайшем будущем вы увидите, как мы его будем реализовывать на площадках ООН", - подчеркнула Зеркаль.

Она также отметила, что МИД направил обращение к России с вопросом о том, когда Украина может забрать моряков и корабли.

"Ответа нет. 25 июня они должны предоставить отчет о том, как они выполнили этот приказ, а далее у нас уже есть план, как обеспечить дальнейшее давление для того, чтобы они выполнили этот приказ. Но пока я об этом говорить не буду", - сказала замминистра.

Суд ООН по морскому праву 25 мая принял решение о временных мерах по иску Украины против РФ, которым обязал Россию немедленно отпустить и дать возможность вернуться в Украину 24 захваченным вблизи Керченского пролива морякам и 3 кораблям.

Россия же заявила, что не признает компетентность этого приговора, и позиция Кремля относительно освобождения украинских моряков не изменилась.