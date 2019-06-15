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Конституционность роспуска Рады: КСУ продолжит рассмотрение дела 18 июня

Конституционность роспуска Рады: КСУ продолжит рассмотрение дела 18 июня
19:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: КС 18 июня планирует продолжить рассмотрение в закрытом режиме дела о конституционности указа президента о роспуске парламента.

Конституционный суд Украины во вторник, 18 июня, на закрытой части пленарного заседания планирует продолжить рассмотрение дела о конституционности указа президента о роспуске парламента.

Об этом сообщается на сайте КС в проекте повестки дня заседаний суда на 18-20 июня.

Указано, что 18 июня на пленарном заседании Палаты КС, начало которого назначено на 10.00, планируется продолжить рассмотрение дела по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) указа президента "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов "(закрытая часть пленарного заседания).

Как сообщалось ранее, 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий ВР и назначении внеочередных выборов на 21 июля.

24 мая представители "Народного фронта" внесли в Конституционный суд представление, которым просят признать неконституционным указ о роспуске Верховной Рады.

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11 июня Большая палата Конституционного суда начала слушания по делу по представлению депутатов относительно указа президента о досрочном прекращении полномочий парламента. В суде выступил Зеленский, который выразил надежду, что Конституционный суд примет решение, за которое "не будет стыдно". Также суд заслушал аргументы представителя президента и народных депутатов. После этого Большая палата Конституционного суда перешла к закрытой части пленарных слушаний по делу.

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КСУ, Владимир Зеленский, Роспуск Рады.
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