ЦИК отказала Онищенку в регистрации кандидатом в депутаты

Новости Украины: Александру Онищенко отказано в регистрации кандидатом в народные депутаты.

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом в народные депутаты пяти лицам, в том числе и Александру Онищенко, который находится в розыске.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Комиссия отказала в регистрации кандидата в народные депутаты Украины Онищенко А.Р., выдвинутого Социалистической партией Украины в ОИО № 93, поскольку, в частности, им не соблюдены требования Конституции Украины и избирательного закона о проживании в Украине на протяжении последних пяти лет на день проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины", - говорится в сообщении.

Кроме этого, отказано в регистрации: Овчаренко М.Ю. - в ОИО № 95, Ютина С.В. - в ОИО № 184, Шоломитского В.В. - в ОИО № 222, а также Поровского М.И., выдвинутого Республиканской христианской партией в ОИО № 154, в связи с отсутствием необходимых документов, указанных соответственно в частях второй и первой статьи 55 избирательного закона.

Ранее секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая сообщила, что народный депутат Александр Онищенко, который находится за пределами Украины и которого НАБУ подозревает в организации коррупционной схемы, подал документы для участия во внеочередных парламентских выборах.

Напоминаем, 5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Онищенко. На момент голосования он уже находился за границей.

По данным следствия, Онищенко создал преступную организацию, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года незаконно заработали более 1,6 млрд грн на реализацию природного газа. Вследствие таких действий ПАО "Укргазвидобування" (100% акций принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") был нанесен ущерб на сумму более 740 млн грн.

Сам депутат говорит, что находится в Испании и все обвинения в свой адрес отвергает. Досрочные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля.