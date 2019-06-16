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Порошенко назвал кандидатов-мажоритарщиков от своей партии

Порошенко назвал кандидатов-мажоритарщиков от своей партии
00:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Скриншот

Новости Украины: Петр Порошенко заявил, что три кандидата в округах Ивано-Франковской области - это представители местного самоуправления.

В Ивано-Франковске лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко представил кандидатов, которые будут баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарным округам области.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская Солидарность".

"Петр Порошенко отметил, что три из четырех кандидатов в округах Ивано-Франковской области от партии "Европейская Солидарность" - это представители местного самоуправления", - говорится в сообщении.

После представления депутатов лидер партии "Европейская Солидарность"  пообщался с людьми на фестивале UNDERHILL.

Напоминаем, экс-президент Украины Петр Порошенко возглавил предвыборный список своей партии "Европейская солидарность" и, в случае победы на досрочных парламентских выборах, готов стать премьер-министром.

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Кандидаты, Петр Порошенко, Выборы в парламент, Европейская солидарность.
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