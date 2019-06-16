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Билецкий пообещал большое объединение националистов после выборов (Видео)

Билецкий пообещал большое объединение националистов после выборов (Видео)
11:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Скриншот

Новости Украины: Лидер Национального корпуса Андрей Белецкий заявил, что после проведения выборов в парламент, начнется процесс объединения националистических структур в единый блок.

Лидер Национального корпуса Андрей Белецкий заявил, что после выборов начнется работа над полноценным объединением в блок националистических сил. Об этом сообщает телеканал новостей 112.

"Объединение - это создание единой структуры в ближайшем будущем. Поэтому сразу после окончания избирательного процесса начнется процесс объединения националистических структур в единый национальный блок", - заявил Белецкий.

Он также отметил, что сейчас Нацкорпус "делегирует" своих представителей в партию Свобода для участия в досрочных парламентских выборах.

"Все партии, Правый сектор, ДИЯ или Национальный корпус делегируют своих представителей ВО Свобода на эту минуту. Абсолютно верно", - заявил Белецкий.

Ранее стало известно, что ВО Свобода, Национальный Корпус, Правый сектор, Государственная Инициатива Яроша, ОУН и Конгресс украинских националистов идут на выборы в Верховную Раду общим списком. 14 июня пресс-служба опубликовала имена первой двадцатки в списке на парламентские выборы. 

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Андрей Билецкий, Национальный корпус, Парламентские выборы в Украине, Объединение сил.
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