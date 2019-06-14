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Выборы в Раду: Объединенные националисты представили первую двадцатку

Выборы в Раду: Объединенные националисты представили первую двадцатку
15:06 Сегодня Телеграф ВО Свобода Фото: Свобода

Новости Украины: Свобода, Нацкорпус, Правый Сектор, УДА, ОУН и КУН представили свою первую двадцатку на выборах в Раду.

ВО "Свобода" опубликовала имена первой двадцатки в списке на парламентские выборы. 

Как сообщает пресс-служба партии, по списку объединенных националистов идут:   

  • Олег Тягнибок, лидер Всеукраинского объединения "Свобода";
  • Андрей Билецкий, лидер "Национального Корпуса", экс-командир батальона "Азов", подполковник Нацгвардии;
  • Дмитрий Ярош, командир Украинской Добровольческой Армии;
  • Андрей Тарасенко, председатель движения "Правый сектор";
  • Руслан Кошулинский, вице-спикер Верховной Рады Украины (2012-2014 гг.), Глава Секретариата ВО "Свобода";
  • Богдан Бенюк, народный артист Украины, актер театра и кино, заместитель Председателя ВО "Свобода";
  • Родион Кудряшов, руководитель Центрального Штаба партии "Национальный Корпус";
  • Александр Сыч, председатель Ивано-Франковского областного совета, заместитель председателя ВО "Свобода" по вопросам идеологии, доктор исторических наук, профессор;
  • Филипп Ильенко, председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино;
  • Юрий Сиротюк, директор негосударственного аналитического центра "Украинская студия стратегических исследований";
  • руководитель фракции ВО "Свобода" в Киевском городском совете, политзаключенный;
  • Олег Петренко, народный депутат Украины, боец батальона "Азов";
  • Анатолий Витив, заместитель Председателя ВО "Свобода", председатель Волынской областной организации ВО "Свобода";
  • Андрей Левицкий, руководитель Информационной службы ВО "Свобода";
  • Василий Лабайчук, член Провода и Председатель Центрального штаба движения "Правый сектор";
  • Александр Алферов, представитель "Национального корпуса", историк, кандидат наук;
  • Андрей Мохник, заместитель Председателя ВО "Свобода";
  • Алексей Кайда, руководитель избирательного штаба ВО "Свобода", кандидат наук по государственному управлению, ветеран русско-украинской войны;
  • Арсений Билодуб (Арсентий Климачов), лидер группы "Сокира Перуна", член Провода НОД "Правый сектор";
  • Виктор Шендибило, юрист "Национального Корпуса", ветеран полка "Азов";
  • Олег Панькевич, заместитель Председателя ВО "Свобода", председатель Львовской областной организации ВО "Свобода".

Объединенные националисты выдвинут своих мажоритарщиков почти на всех округах

Как известно, ВО "Свобода", Национальный Корпус, Правый сектор, Украинская Добровольческая Армия, ОУН и Конгресс украинских националистов идут на выборы в Верховную Раду общим списком.

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Свобода, Парламентские выборы, Выборы в Раду, Объединенные националисты.
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