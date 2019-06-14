Выборы в Раду: Объединенные националисты представили первую двадцатку

ВО "Свобода" опубликовала имена первой двадцатки в списке на парламентские выборы.
Как сообщает пресс-служба партии, по списку объединенных националистов идут:
- Олег Тягнибок, лидер Всеукраинского объединения "Свобода";
- Андрей Билецкий, лидер "Национального Корпуса", экс-командир батальона "Азов", подполковник Нацгвардии;
- Дмитрий Ярош, командир Украинской Добровольческой Армии;
- Андрей Тарасенко, председатель движения "Правый сектор";
- Руслан Кошулинский, вице-спикер Верховной Рады Украины (2012-2014 гг.), Глава Секретариата ВО "Свобода";
- Богдан Бенюк, народный артист Украины, актер театра и кино, заместитель Председателя ВО "Свобода";
- Родион Кудряшов, руководитель Центрального Штаба партии "Национальный Корпус";
- Александр Сыч, председатель Ивано-Франковского областного совета, заместитель председателя ВО "Свобода" по вопросам идеологии, доктор исторических наук, профессор;
- Филипп Ильенко, председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино;
- Юрий Сиротюк, директор негосударственного аналитического центра "Украинская студия стратегических исследований";
- руководитель фракции ВО "Свобода" в Киевском городском совете, политзаключенный;
- Олег Петренко, народный депутат Украины, боец батальона "Азов";
- Анатолий Витив, заместитель Председателя ВО "Свобода", председатель Волынской областной организации ВО "Свобода";
- Андрей Левицкий, руководитель Информационной службы ВО "Свобода";
- Василий Лабайчук, член Провода и Председатель Центрального штаба движения "Правый сектор";
- Александр Алферов, представитель "Национального корпуса", историк, кандидат наук;
- Андрей Мохник, заместитель Председателя ВО "Свобода";
- Алексей Кайда, руководитель избирательного штаба ВО "Свобода", кандидат наук по государственному управлению, ветеран русско-украинской войны;
- Арсений Билодуб (Арсентий Климачов), лидер группы "Сокира Перуна", член Провода НОД "Правый сектор";
- Виктор Шендибило, юрист "Национального Корпуса", ветеран полка "Азов";
- Олег Панькевич, заместитель Председателя ВО "Свобода", председатель Львовской областной организации ВО "Свобода".
Как известно, ВО "Свобода", Национальный Корпус, Правый сектор, Украинская Добровольческая Армия, ОУН и Конгресс украинских националистов идут на выборы в Верховную Раду общим списком.