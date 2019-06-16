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Гройсман заявил, что "страна в смартфоне" уже существует

Гройсман заявил, что "страна в смартфоне" уже существует
21:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Кабмин

Новости Украины: Гройсман сообщил, что государство в смартфоне уже существует, но требует доработки.

Система онлайн-услуг уже работает в Украине, тысячи украинцев воспользовались такими возможностями.

Об этом сказал в эфире телеканала ICTV Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Правительственный портал.

"Зарегистрировать ребенка, бизнес, взять выписки из реестра. Это все можно сделать онлайн. Это уже страна в смартфоне. Систему надо развивать, конечно. Мы знаем, как сделать. Наша задача – минимизировать контакт с чиновниками. Если будут новые идеи, мы знаем, как их реализовать", - сказал Гройсман.

Напомним, Гройсман надеется, что при президенте Владимире Зеленском удастся навести порядок в вопросе детенизации экономики, в том числе не без помощи "очищенной" правоохранительной системы.

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Владимир Гройсман, Цифровизация, Страна в смартфоне.
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