Гройсман заявил, что "страна в смартфоне" уже существует

Новости Украины: Гройсман сообщил, что государство в смартфоне уже существует, но требует доработки.

Система онлайн-услуг уже работает в Украине, тысячи украинцев воспользовались такими возможностями.

Об этом сказал в эфире телеканала ICTV Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Правительственный портал.

"Зарегистрировать ребенка, бизнес, взять выписки из реестра. Это все можно сделать онлайн. Это уже страна в смартфоне. Систему надо развивать, конечно. Мы знаем, как сделать. Наша задача – минимизировать контакт с чиновниками. Если будут новые идеи, мы знаем, как их реализовать", - сказал Гройсман.

Напомним, Гройсман надеется, что при президенте Владимире Зеленском удастся навести порядок в вопросе детенизации экономики, в том числе не без помощи "очищенной" правоохранительной системы.