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Мать Кольченко навестила сына в российской колонии

Мать Кольченко навестила сына в российской колонии
00:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Мать Кольченко провела свидание с сыном в Челябинской колонии.

Мать украинского политзаключенного Александра Кольченко провела длительное свидание с сыном в колонии в Челябинской области России.

Об этом сообщила племянница Кольченко Анастасия на своей странице в Facebook.

"10 июня мама Саши вышла из колонии после долгосрочного свидания, которое длилось трое суток. Это их пятая встреча в неволе. Последнее долгосрочное свидание состоялось в июле 2018 года. Саша чувствует себя хорошо, как обычно, ни на что не жалуется. Очень ждал этой встречи, чтобы вспомнить вкус домашней еды, приготовленной руками мамы", – написала Анастасия Кольченко.

Она также отметила, что российские СМИ Кольченко практически не читает, кроме "Новой газеты", из которой по-прежнему вырезают и закрашивают статьи с "запрещенной информацией".

"Как обычно задаёт множество вопросов про семью, друзей, ситуацию в мире, а точнее про Украину и Крым. Когда потеплело, начал чаще ходить на прогулки, играть в волейбол и просто ходить в спортзал", - добавила Анастасия.

Кроме того, она сообщила, что Кольченко вместе с адвокатом собирается писать ходатайство об изменение режима содержания.

"Также передаёт всем привет и просит писать письма", – подытожила племянница Кольченко.

Кольченко на майские праздники был помещен в штрафной изолятор

Напоминаем, Кольченко и Олег Сенцов были задержаны российскими силовиками в оккупированном Крыму в мае 2014 по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали. Кольченко отбывает срок в колонии №6 Копейска Челябинской области.

Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.

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Мать, Встреча, Александр Кольченко, Политзаключенный.
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