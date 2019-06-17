Накануне заседания ТКГ в Минске оккупанты запустили волну фейков: подробности

Новости Украины: Российская оккупационная администрация ОРДЛО опубликовала фейк с целью дискредитации подразделений ООС.

Накануне очередного заседания трехсторонней контактной группы, намеченного на 19 июня в Минске, российская оккупационная администрация ОРДЛО развернула информационную кампанию по дискредитации подразделений ООС. Об этом информирует пресс-штаб ООС.

"В частности, российская оккупационная администрация ОРДЛО и представители российских оккупационных подразделений через собственные источники массовой пропаганды открыто публикуют фейковые новости о якобы подготовке украинскими войсками провокационных обстрелов собственных позиций и мирных населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последнюю неделю на Донбассе произошла эскалация применения врагом видов вооружений, запрещенных Минскими соглашениями.

В частности, констатируют в пресс-штабе ООС, зафиксированы неединичные случаи открытия огня со стороны российских оккупационных войск с применением артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм, а также минометов калибра 120 мм и 82 мм. Все они отражены в официальных отчетах СММ ОБСЕ и тщательно задокументированные украинской стороной СЦКК.

Кроме того, враг осуществлял циничные обстрелы мирных жителей и объектов гражданской инфраструктуры по всей протяженности линии разграничения в Донецкой и Луганской областях.

Особо вопиющим случаем стал обстрел со стороны оккупированного Донецка с применением самоходных гаубиц 2С1 населенного пункта Марьинка, во время которого пострадали пять мирных жителей, отмечают в пресс-штабе ООС.

"Принимая во внимание то, что враг систематически и цинично игнорирует любые договоренности и готов к совершению любых действий, направленных на срыв заседания ТКГ, личный состав ООС продолжает выполнять боевые задачи, придерживаясь принятых ранее обязательств в рамках Минских договоренностей и не поддаваясь на провокации со стороны противника. Вместе с тем, прямые угрозы со стороны российских оккупационных войск будут мгновенно ликвидироваться с применением средств, не противоречащих ранее заключенным мирным соглашениям", - отмечается в заявлении.

Напомним, Леонид Кучма и Мирослав Лайчак на ближайшем заседании ТКГ в Минске готовятся объявить "хлебное перемирие" на Донбассе. Встреча трехсторонней группы в Беларуси должна состояться уже 19 июня.